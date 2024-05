Disabilità le associazioni | Basta con l’elemosina Al Tar perché è urgente cambiare le politiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Anastasio Sono 26 ledellache hanno scelto di promuovere il ricorso al Tar contro la delibera della Giunta regionale del 18 marzo, quella che dal primo giugno – tra pochi giorni – provocherà il taglio di alcuni dei contributi economici previsti dalla misura B1 e destinati ai caregiver famigliari, a coloro che tutti i giorni si prendono cura di famigliari con gravissima. Un ricorso sostenuto danazionali, quali Confad e Mondo Charge, insieme adlombarde e di altre regioni, "quello che sta accadendo qui oggi non accada altrove domani". In tutti i casi si tratta didi famiglie: "Per noi l’impugnazione al Tar è una scelta onerosa e non solo dal punto di vista economico".