Diritto di famiglia e Riforma Cartabia | il parere dell’esperto

29 aprile 2024. “La denuncia rilanciata dai media nazionali sulla donna intenzionata ad abortire in un ospedale di Aosta costretta ad ascoltare il battito del feto da presunti volontari pro- Vita si sta rivelando una clamorosa montatura costruita ad arte dalle associazioni abortiste per screditare ... sbircialanotizia

"Uccidere un essere umano innocente nel grembo materno non può essere un diritto fondamentale della nostra Unione Europea. Daremo indicazioni di non votare i partiti che hanno sostenuto questa mozione". Così Jacopo Coghe , portavoce dell'associazione Pro Vita & Famiglia onlus, a margine del ... sbircialanotizia

10 aprile 2024.“To Kill a Baby is Not a Fundamental Right”, Uccidere un bambino non è un diritto fondamentale: questo il forte messaggio che circola da oggi tramite un grande camion-vela intorno al Parlamento Europeo a Bruxelles, su iniziativa di Pro Vita & Famiglia Onlus, in vista del voto di ... sbircialanotizia