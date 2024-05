Direttiva europea case green | cosa cambia per piccoli proprietari

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – Con laEpdb, Efficienza energetica degli edifici, il Parlamento Europeo ha approvato il piano per arrivare ad azzerare le emissioni dell'intero parco immobiliare europeo entro il 2050. Conosciuta anche con il nome disulle, questa prevede che ogni Stato membro dell’Ue invii un piano nazionale di ristrutturazione, avendo cura di indicare anche la tabella di marcia che intende seguire per realizzarlo e le tempistiche necessarie. Questo piano dovrà essere approvato entro il 2026 e richiederà aggiornamenti ogni 5 anni. Vi sono anche una serie di obiettivi intermedi prima del 2050, secondo molte letture decisamente troppo ambiziosi per lo stato attuale degli immobili in Europa. Più nel dettaglio: - entro il 2030 il consumo energetico degli edifici residenziali dovrà abbassarsi del 16 per cento; - entro il 2035 dovrà calare del 20-22 per cento; - entro il 2050 dovrà azzerarsi.

Il Parlamento europeo approva la direttiva per contrastare la violenza contro le donne : un passo storico per la tutela dei diritti Un giorno importante nella lotta alla violenza contro le donne : il Parlamento europeo ha dato il via libera alla prima direttiva UE che definisce norme comuni per ... 361magazine

Pochi giorni fa il Consiglio europeo ha dato il via libera a una direttiva dell'UE sulla lotta alla Violenza contro le donne e alla Violenza domestica. La direttiva impone a tutti i paesi dell'UE di configurare come reato le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e la Violenza online , ... orizzontescuola

Massaggi erotici a 50 euro, 200 per prestazioni complete: chiuso il centro estetico a luci rosse. Denunciate due donne a Fermo - Massaggi erotici a 50 euro, 200 per prestazioni complete: chiuso il centro estetico a luci rosse. Denunciate due donne a Fermo - in violazione delle normative vigenti – furono poi sequestrati prodotti vietati dalla normativa nazionale ed europea poiché pericolosi per un valore di circa 2.000 euro) è stato accertato che le due ... corriereadriatico

Direttiva europea case green: cosa cambia per piccoli proprietari - direttiva europea case green: cosa cambia per piccoli proprietari - Roma, 28 maggio 2024 – Con la direttiva Epdb, Efficienza energetica degli edifici, il Parlamento europeo ha approvato il piano per arrivare ad azzerare le emissioni dell'intero parco immobiliare ... quotidiano

Nardella: “Dal lavoro ai migranti, in Europa per correggere le storture della destra” - Nardella: “Dal lavoro ai migranti, in Europa per correggere le storture della destra” - Ad esempio sugli affitti turistici, sulla direttiva Bolkestein, sulle politiche per il lavoro, su nuovi fondi europei per imprese e infrastrutture. Ancor di più, possiamo intervenire sulle politiche ... lanotiziagiornale