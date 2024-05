DIRETTA | Terza fascia ATA al via le operazioni | come fare la domanda senza errori QUESTION TIME con Sorrentino VIDEO

(Di martedì 28 maggio 2024) L'aggiornamento per ladel personale ATA (Assistenti Tecnici e Ausiliari) sta per iniziare. Il periodo di apertura delle istanze sarà dal 28 maggio al 28 giugno 2024. Durante questo periodo, gli aspiranti potranno aggiornare la propria posizione in graduatoria o inserirsi per la prima volta nelle graduatorie diATA. L'articoloATA, al via lelacon. .

Fino al 28 giugno, ore 23.59, è possibile presentare domanda per inserirsi nelle Graduatorie di terza fascia ATA. Gli aspiranti già inseriti in graduatoria dal precedente triennio hanno la possibilità di conferma re quanto già presentato nel 2021 oppure di aggiornare. Come si effettua il cambio ... orizzontescuola

