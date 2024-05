Dipendente della Regione Liguria minaccia un uomo con una pistola durante il turno: denunciato 50enne - dipendente della regione Liguria minaccia un uomo con una pistola durante il turno: denunciato 50enne - Un vigilantes dipendente della regione Liguria è stato denunciato dopo aver minacciato con una pistola il custode della polizia municipale ... notizie.virgilio

Addetto vigilanza Regione Liguria denunciato per peculato - Addetto vigilanza regione Liguria denunciato per peculato - Un dipendente della regione Liguria addetto alla vigilanza regionale, è stato denunciato dai Carabinieri di Genova Bolzaneto per peculato e minaccia aggravata. L'uomo, durante l'orario di servizio, ha ... ansa

"Apri il cancello o sparo", dipendente della Regione nei guai - "Apri il cancello o sparo", dipendente della regione nei guai - Un 60enne, dipendente della regione Liguria, addetto alla vigilanza regionale, è stato denunciato dai carabinieri di Bolzaneto per peculato e minaccia aggravata. Il sesssantenne, durante l'orario di ... genovatoday