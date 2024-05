Diego si diverte con la fisica | Mi aiuta a esplorare il mondo

(Di martedì 28 maggio 2024) Quella che per molti coetanei è un incubo perColombo, della 5 A Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Badoni, è la materia preferita. Si tratta dellain cuiè talmente bravo da aver conquistato la medaglia di bronzo nei XXXVIII Campionati Italiani che si sono svolti a Senigallia. "Lanon è solo una materia scolastica o un insieme di leggi astratte - spiega - Va molto oltre. Laè una forma di esplorazione del, di scoperta delle leggi che governano l’universo. Non si tratta solo di imparare formule o risolvere problemi; si tratta di capire come funziona tutto ciò che ci circonda, dal moto dei pianeti alle forze invisibili che agiscono su di noi ogni giorno. Chi non ha mai provato interesse per questa disciplina potrebbe vederla come un argomento noioso o troppo complesso.

