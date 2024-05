Dici che sono un bastardo? Fedez il messaggio social a Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) L’amore come gioco d’azzardo, un passaggio dall’euforia alla devastazione: è così che il comunicato stampa presenta “Sexy Shop“, il nuovo singolo died Emis Killa, in uscita il 31 maggio 2024 per Warner Music Italia. Il brano promette di essere un’esplorazione profonda e intensa delle emozioni contrastanti che accompagnano una relazione complessa. Il singolo, scritto da, sembra attingere a piene mani dall’esperienza personale del rapper, suggerendo un legame tra la finzione musicale e la realtà della sua vita, in particolare la sua relazione con. Il comunicato stampa non manca di sottolineare questo aspetto: “Fin dalle prime note è evidente il nuovo sound e la voglia didi mettere in musica un momento particolare, quello di ‘una storia infinita che poi è finita’, in un intreccio di passione, dolore e riflessioni.