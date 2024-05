Diabete l’Ema approva terapia insulinica settimanale anziché giornaliera Gli esperti | Una rivoluzione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Svolta nel trattamento del, l’agenzia europea dei medicinali,la prima insulinaal mondo. Per i medici è una vera. Sarà possibile ridurre il numero di somministrazioni di insulina a una sola volta a settimana rispetto alla somministrazioneoggi prevista.Leggi anche: Hamburger day 2024, gli: “Non fa male, ma ecco come mangiarlo “In un anno da un minimo di 365 iniezioni si passa a 52?, si legge in toni trionfalistici nel comunicato diramato dall’azienda farmaceutica Novo Nordisk. Oltre a favorire il miglioramento della qualità di vita dei pazienti, si sottolinea anche che la nuova insulinaha un impatto anche in termini di sostenibilità ambientale, favorendo la riduzione delle emissioni di CO2.