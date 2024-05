Diabete, l'Ema approva la prima insulina settimanale al mondo. I medici: «Una rivoluzione» - diabete, l'Ema approva la prima insulina settimanale al mondo. I medici: «Una rivoluzione» - «L'approvazione da parte dell'Ema della nuova insulina a somministrazione settimanale prefigura una rivoluzione per le persone con diabete di tipo 2 in terapia insulinica. La riduzione della frequenza ... ilgazzettino

Diabete, approvata in Europa la prima insulina a iniezione settimanale - diabete, approvata in Europa la prima insulina a iniezione settimanale - A centouno anni dalla scoperta dell’insulina, questa scoperta promette di rivoluzionare il trattamento del diabete, con grandi vantaggi per il paziente e per l'ambiente. I dettagli e le opinioni sul n ... doctor33

Diabete, approvata dall'Ema la prima insulina settimanale al mondo - diabete, approvata dall'Ema la prima insulina settimanale al mondo - L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha approvato la prima insulina settimanale al mondo per il trattamento dei pazienti adulti con diabete. Sarà così possibile ridurre il numero di somministrazioni ... tg24.sky