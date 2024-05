Diabete la rivoluzione dell’insulina settimanale | approvata per la prima volta al mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – L’insulina– laalindicata per il trattamento delnegli adulti – ha avuto il via libera dall’Ema (Agenzia europea dei medicinali). Una novità senza precedenti, a distanza di 101 anni dalla scoperta, che potrà impattare positivamente sulla gestione dele che potrà cambiare la qualità di vita dei pazienti condi tipo 1 e 2. Unaraccontata da due numeri: le iniezioni all’anno passano da 365 a 52. Oggi il paziente deve somministrarsi la terapia almeno unaal giorno, con un impatto che va dalla gestione della terapia stessa alla sfera sociale, lavorativa e psicologica della persona e delle famiglie; aspetto legato in particolare alla necessità di dover monitorare e gestire la malattia quotidianamente e di dover programmare l’intera giornata in base a questo.