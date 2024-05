Diabete arriva il via libera dell’Ema all’insulina settimanale | È una rivoluzione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) A distanza di 101 anni dalla scoperta dell’insulina i pazienti diabetici possono festeggiare la «prima grande innovazione», esulta Associazione Medici Diabetologi, del farmaco salva-vita. L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha approvato la prima insulina da somministrare una volta a settimana, e non tutti i i giorni, per il trattamento dei pazienti adulti. Significa passare da un minimo di 364 iniezioni all’anno a 52, una «notizia epocale per il concreto miglioramento che offre alla qualità della vita», ha commentato Emilio Augusto Benini, presidente di Fand Associazione Italiana Diabetici. L’annuncio èto dall’azienda farmaceutica Novo Nordisk, con una nota che spiega come «negli studi clinici di fase 3 l’insulinaha permesso una riduzione della glicemia (misurata come variazione dell’emoglobina glicata HbA1c) rispettobasale giornaliera, favorendo il controllo glicemico nelle persone condi tipo 2.