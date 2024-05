Di Nunno tuona | Non iscrivo il Lecco in C Sto vendendo casa per ripagare i debiti sono una persona seria…

(Di martedì 28 maggio 2024) Paolo Di, proprietario del, ha parlato a La Provincia e ha spiegato le ragioni per cui intende non iscrivere il club in C Paolo Di, proprietario del, ha parlato a La Provincia e ha spiegato le ragioni per cui intende non iscrivere il club in C. Le sue dichiarazioni:– .

Dopo la retrocessione in C a dover fare i conti con un futuro tortuoso sarà anche il Lecco . Il patron Di Nunno proverà a vendere la società e se non si presenteranno acquirenti riconsegnerà le chiavi del club al comune. "I tifosi me ne hanno dette di tutti i colori, ma dovrebbero guardare bene a ... sport.quotidiano

