Di Maggio | Chivu leader e condottiero Tutti gli dobbiamo tanto

(Di martedì 28 maggio 2024) Luca Di, centrocampista dell’Inter Primavera, ha parlato di Cristiandopo l’annuncio dell’allenatore a seguito della sconfitta contro il Sassuolo.– Queste le parole di Luca Di, centrocampista dell’Inter Primavera, a SportItalia dopo la sconfitta contro i pari età del Sassuolo in semifinale scudetto del campionato Primavera 1. «Cosa in questi anni ci ha dato Cristianche ha comunicato che è stata l’ultima partita da allenatore dell’Inter Primavera? Un mio ritratto del tecnico? Io ho avuto la fortuna di essere allenato da lui anche da più piccolo, in Under-14, al suo primo anno e lui chiude con questo gruppo 2005. È il nostro. È stato il nostro. Glitutto. Credo che lui abbia dimostrato quanto ci tiene ogni giorno, ogni allenamento.

