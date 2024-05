Di Lorenzo non ha chiuso le porte a De Rossi ma De Laurentiis vuole 20 milioni Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2024) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, non sarebbe più contento della sua permanenza in azzurro. A spiegarlo ieri il suo agente che ha sottolineato come il difensore non avverta più la fiducia della società. Fiducia che di certo nutre in lui Daniele De, come scrive oggi ilche, non appena sentita la notizia, lo ha subito contattato per capire i margini di manovra “De. Daniele, infatti, appena venuto a conoscenza della rottura tra Giovanni e il Napoli, lo ha chiamato con discrezione per capire se ci fosse apertura a un possibile trasferimento nella Capitale. L’esterno non si è detto contrario, il vero problema però è l’offerta economica da presentare a Deche vorrebbe incassare almeno 20dalla sua cessione.