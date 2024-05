Di Lorenzo lascia il Napoli contattato da un altro allenatore | resta in Serie A

(Di martedì 28 maggio 2024) Die ilarrivano al punto di rottura: il calciatore vorrebbe trovare unclub prima dell’inizio delle preparazioni atletiche. L’agente di Giovanni Disi è espresso in questi giorni sulla situazione del calciatore. Sembra che la società abbia perso la fiducia nei confronti del capitano e per questo motivo la rottura sembra impossibile da sanare. Ilper la prossima stagione dovrà trovare un profilo in grado di sostituire l’attuale terzino destro, anche se non sarà facile riuscire in quest’impresa. La rivoluzione pare essere iniziata e bisognerà essere pronti a tutto. Di, aria di rottura: contatti con la Roma L’agente di Giovanni Di, Mario Giuffredi, nell’intervista a Tv Play, ha espresso la situazione con il club partenopeo.

Mussa: "A Thiago Motta verranno concessi più errori perchè sanno che è un emergente" - Mussa: "A Thiago Motta verranno concessi più errori perchè sanno che è un emergente" - A Motta qualcosa di più concederanno, perché lo sanno che è uno emergente e non uno già fatto". napoli, Conte vicinissimo ormai... "Quello che è mancato allo spogliatoio è stata la gerarchia, non si è ... tuttojuve

Conte a un passo dal Napoli, Paolantoni: “E’ l’uomo giusto per tornare a lottare per lo Scudetto. Di Lorenzo Secondo me resta” - Conte a un passo dal napoli, Paolantoni: “E’ l’uomo giusto per tornare a lottare per lo Scudetto. Di lorenzo Secondo me resta” - Conte-napoli, sempre più vicini ... soprattutto dopo questa stagione”. Capitan Di lorenzo ha già chiesto la cessione. Ti dispiacerebbe se andasse via Dal mercato ti aspetti vera e propria rivoluzione ... tag24

Sky, Di Marzio: “Conte molto entusiasta di Napoli! Non è vero che vuole solo acquisti top…” - Sky, Di Marzio: “Conte molto entusiasta di napoli! Non è vero che vuole solo acquisti top…” - Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare ... tuttonapoli