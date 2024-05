Di Gregorio Juve l’agente spiazza tutti! Dichiarazioni a SORPRESA su quello che è stato lo svolgimento della trattativa

Torino, 27 maggio 2024 - Porte girevoli alla Juve? Chissà. L’arrivo di Thiago Motta potrebbe dare vita a scelte drastiche e decise sul portiere. Wojciech Szczesny è in scadenza di contratto nel 2025 e per ora la trattativa per il rinnovo non è decollata. La Juve avrebbe proposto un allungamento ma ... sport.quotidiano