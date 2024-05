Di Gennaro | Lautaro Martinez o Vlahovic? Uno di livello superiore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024)o Dusan? L’ex calciatore e ora commentatore sportivo Antonio Diha condiviso la sua opinione sul dibattito tra chi sia il miglior attaccante del campionato. Ne ha parlato in un intervento a TMW Radio. LA SCELTA – L’opinione di Antonio Diriflette il dibattito acceso che circonda i due giovani talenti.e Dusancontinuano a impressionare con le loro prestazioni sul campo. Alla domanda su chi tra i due sia il più forte, l’ex calciatore ha risposto: «Per ora tutta la vitaora andrà a prendere 12 milioni l’anno, maè di unha fame, ma l’interista per ora è di un altro. Zirkzee? Anon gli piace uno vicino». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.