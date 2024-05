Destiny 2 | La Forma Ultima Bungie pubblica il trailer di lancio con il Testimone ed i Guardiani

(Di martedì 28 maggio 2024)ha appenato ildidi2: La, nuova edespansione del gioco che verrà rilasciata in tutto il mondo nella giornata del 4 giugno 2024 su console e PC. Dando un’occhiata a questo nuovo video abbiamo la conferma che questa nuova espansione sarà contraddistinta da toni decisamente cupi e maturi, con iche sono finalmente pronti ad affrontare il, proteggendo il cuore pallido del Viaggiatore. Ricordiamo che in2: Lasarà presente una nuova campagna, tre nuove super, una nuova destinazione, nuove armi e armature da ottenere e tanto altro ancora. Inoltreha deciso di inserire in questa nuova espansione anche la Sottoclasse prismatica, con i giocatori che possono sfruttare per la prima volta i poteri prismatici.

Bungie ha annuncia to la data e l’ora in cui verrà lanciato il raid dell’espansione La Forma Ultima di Destiny 2, rivelando di conseguenza che i Guardiani potranno gettarsi a capofitto in questa nuova avventura dalle 19:00 italiane del 7 giugno 2024. Il team di sviluppo americano ha quindi ... game-experience

Bungie ha dato il via alla prova gratuita di ben tre espansioni di Destiny 2, così da consentire ai fan di gustarsi in modo totalmente gratuito tutti i contenuti offerti al loro interno in attesa del lancio sempre più vicino de La Forma Ultima . Nel frattempo che venga rilasciata l’ Ultima ... game-experience

Destiny 2 La Forma Ultima: il Testimone affronta i Guardiani nel Trailer di Lancio - destiny 2 La Forma ultima: il Testimone affronta i Guardiani nel Trailer di Lancio - Le forze aliene del Testimone sferrano il loro attacco finale contro i Guardiani nel trailer che precede il lancio di destiny 2 La Forma ultima ... everyeye

Come si applica un codice promozionale Kinguin - Come si applica un codice promozionale Kinguin - Chi ama trascorrere parte del proprio tempo libero in compagnia di una console per videogiochi, ha in Kinguin un punto di riferimento per procedere all'acquisto di una grande varietà di giochi dalle m ... ansa

Destiny 2 La Forma Ultima, ci siamo: Bungie fissa data e ora del Trailer di Lancio - destiny 2 La Forma ultima, ci siamo: Bungie fissa data e ora del Trailer di Lancio - Il team social di Bungie fissa la data e l'ora del Trailer di Lancio di destiny 2 La Forma ultima, l'espansione che porrà fine alla saga di Luce e Oscurità ... everyeye