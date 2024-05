Deserto il bando per l’ex Nautica 2000

(Di martedì 28 maggio 2024) "Non vi è stata alcuna manifestazione d’interesse, pertanto è finito in un nulla di fatto ilper l’assegnazione della ex, già un tempoPoletti". Lo rende noto Enea Puntiroli, capogruppo Lega Cervia. "L’officina meccanica a servizio dellacervese, aveva chiuso i battenti lo scorso anno, principalmente a causa del calo del fatturato a seguito del crollo del diporto cervese, dovuto soprattutto alle decisioni e alla poca considerazione rivolta allae al comparto del porto da parte dalle amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi anni". Un declino "preannunciato dopo la chiusura del Sestante, cooperativa al servizio del piccolo diporto, dove venivano manutentate, rimessate e varate le piccole imbarcazioni.

