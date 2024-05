Deficit Sanità Roma Approvato il Piano di Risanamento | Ora Tocca alle Asl

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 28 maggio 2024) Pescara - Il Tavolo di monitoraggio dà il via libera al decreto legge. L'assessore Verì: "Nessuna tassa e nessun commissariamento". Ora i direttori generali delle Asl devono attuare i piani di razionalizzazione L'Abruzzo ha evitato la bocciatura deldidelsanitario. L'assessore regionale alla, Nicoletta Verì, ha annunciato che il Tavolo di monitoraggio hail disegno di legge per la copertura del disavanzo, dichiarando: "Nessuna tassa e nessun commissariamento". Il parere favorevole è stato espresso dal Tavolo di monitoraggio sulla spesa sanitaria, istituito presso i ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze (MEF), dopo che il decreto legge era statoa maggioranza in consiglio regionale.