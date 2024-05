Decennale nascita Museo dinamico della tecnologia Adriano Olivetti di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 28 maggio 2024). Convegno alla Facoltà di economiaUniversità Vanvitelli in occasione deldeldi. Testimonemanifestazione il padre del primo personal computer costruito al mondo l’ing. Gastone Garziera collegato via telematica da Ivrea per tutta la mattinata con la bibliotecafacoltà. L’iniziativa voluta dal Centro studi ed alta formazione Maestri del lavoro d’Italia e dalla direttrice del dipartimento di economia Prof.ssa Maria Antonia Ciocia, si è svolta anche per ricordare l’ottantesimo anniversario dell’inaugurazione dello storico negoziodi New York del 1954, quando fu fondata laCorporation of America voluta da. E’ stato il presidente del CeSAF Mauro Nemesio Rossi ad illustrare con un filmato dal titolo “vetrine” sia ladelno che i negozi più rappresentativi al mondoprestigiosa multinazionale: quello americano e quello di Venezia.