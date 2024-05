Debutto di Francesco Totti alla Kings World Cup

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 28 maggio 2024), l'ex capitano della Roma, ha fatto il suoCup in Messico, un torneo mondiale del nuovo campionato di calcio a 7 che unisce giocatori attivi, vecchie glorie e perfetti sconosciuti.ha guidato la sua squadra, gli Stallions, in una vittoria per 3 a 2 contro i colombiani dei Medallo City, grazie a un gol di Blur dal dischetto e un gol che valeva doppio di Michele Trombetta, un giocatore della squadra emiliana del Corticella che milita in Serie D.IldiNonostanteabbia sbagliato un rigore scivolando al momento della battuta, è stato un grande protagonista della serata e la sua squadra è vicina a ipotecare il passaggioseconda fase., che è stato un campione del mondo, è il capitano degli Stallions, la squadra che rappresenta l'Italia nel Mondiale che si svolge in Messico dal 26 maggio all'8 giugno.