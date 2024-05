Debutta il Voucher per figli e familiari dei professionisti del lavoro | fino a 1000 euro disponibili

(Di martedì 28 maggio 2024) Epar, l’organismo paritetico di riferimento di Cifa e Confsal, annuncia ilperdeidel. Ilsarà disponibile dal 1° giugno di quest’anno. Il nuovo Avviso viene lanciato con l’obiettivo di sostenere idele i loro, in particolare quelli del comparto Studi professionali – comparto regolato dal Ccnl Cifa-Confsal stipulato nel maggio del 2022. Si implementa così l’offerta dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori aderenti all’ente paritetico. L’importo massimo finanziabile per ciascun dipendente è di. Potranno essere rimborsate diverse spese, tra cui: la retta dell’asilo nido o della scuola dell’infanzia per ial di sotto dei sei anni; la retta di RSA peranziani o disabili; specifici interventi terapeutici o di assistenza peraffetti da grave disabilità.

