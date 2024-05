Promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, il 30 aprile si celebra a Napoli la Giornata Internazionale del Jazz 2024, ideata da Herbie Hancock nel 2011. Protagonista sarà il trombonista Gianluca Petrella che si esibirà in full band presso l’Archivio di Stato ... ildenaro

De Luca, giornata complicata a Caivano: sfiorato incidente diplomatico con don Patricello - De luca, giornata complicata a Caivano: sfiorato incidente diplomatico con don Patricello - giornata complicata per il governatore campano Vincenzo De luca, oggi a Caivano per l'inaugurazione del campo sportivo alla presenza della premier. Che, a distanza di mesi, si 'vendica' dell'epiteto ... reggiotv

RUGBY, SCUOLA OVIDIO DI SULMONA IN EVIDENZA AGLI STUDENTESCHI DI AGROPOLI - RUGBY, SCUOLA OVIDIO DI SULMONA IN EVIDENZA AGLI STUDENTESCHI DI AGROPOLI - Dopo un articolato percorso di qualificazione che ha coinvolto l’intero territorio nazionale nell’arco dell’anno scolastico 2023-2024, sono stati circa in ... reteabruzzo

Il punto di rugiada di Marco Risi apre le Giornate della luce - Il punto di rugiada di Marco Risi apre le Giornate della luce - Tra gli ospiti della rassegna, anche Paolo Rossi, Caterina Carone, Daniele Ciprì, Daniele Nannuzzi, luca Pallanch. La giornata clou, sabato 8 giugno, con la premiazione della X edizione del festival ... ansa