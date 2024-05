De Laurentiis ha bluffato parlando di 10 giorni per Conte Gazzetta

(Di martedì 28 maggio 2024) “Un contratto così, non si è mai visto nella storia del club”. Scrive oggi ladello Sport a proposito del contratto che stanno chiudendo il napoli e Antonio. Un accordo davvero singolare per il club azzurro che non si è mai spinto così oltre per quanto riguarda le cifre per un allenatore. “Aurelio Deha rotto gli indugi e ha deciso di assecondare le richieste di Antonio: il Napoli è pronto ad impegnarsi per un triennale da 8milioni l’anno, complessivi di bonus (affare da 60milioni lordi, incluso lo staff), pur di ripartire dal miglior allenatore possibile.Un contratto da top manager qual è, che a bilancio peserà più di quello di un super bomber come Victor Osimhen, che il tecnico vorrebbe sostituire con Romelu Lukaku, per andare in tandem all’assalto dell’Inter.

