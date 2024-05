(Di martedì 28 maggio 2024) "Tutte le armi coperte dall'accordoo-sono intese per l'utilizzo in territorio ucraino". Lo ha detto il premier belga Alexander de. .

Ucraina, dal Belgio 30 caccia F-16 entro il 2028. Zelensky: "Armi cruciali per difenderci" - Ucraina, dal Belgio 30 caccia f-16 entro il 2028. Zelensky: "Armi cruciali per difenderci" - Anche i Paesi Bassi, la Danimarca e la Norvegia si sono impegnati a fornire a Kiev decine di jet di quarta generazione fabbricati negli Stati Uniti Il Belgio fornirà all’Ucraina 30 aerei da combattime ... adnkronos

Ucraina, dal Belgio 30 F-16. De Croo: nostre armi non vanno usate in territorio russo - Ucraina, dal Belgio 30 f-16. De croo: nostre armi non vanno usate in territorio russo - L’Ungheria ha posto il veto ad altre sanzioni contro la Russia e a nuovi aiuti a Kiev, rischiando di paralizzare l’Ue. Alta tensione tra Russia e Nato ... quotidiano

De Croo, F-16 belgi devono essere usati dentro l'Ucraina - De croo, f-16 belgi devono essere usati dentro l'Ucraina - "Tutte le armi coperte dall'accordo Belgio-Ucraina sono intese per l'utilizzo in territorio ucraino". Lo ha detto il premier belga Alexander de croo. ansa