Day Hospital | Se il disagio mentale diventa figo

(Di martedì 28 maggio 2024) Il, come ansia, panico, depressione, viene reso pubblico a furor di social. E molti lo usano per far notizia. Eppure il problema è serio e sempre più diffuso, e la troppa ostentazione nuoce ai veri malati. .

Kripton, la vita sospesa di sei giovani normali alle prese con il disagio - Kripton, la vita sospesa di sei giovani normali alle prese con il disagio - Il sempre più grande disagio psichico della nostra epoca è il tema che stasera (ore 21.15) al Movieplanet di San Martino Siccomario – per la rassegna “Visioni dal Mondo” curata da Marco Mariani, Luigi ... laprovinciapavese.gelocal

Lotta allo stigma del disagio mentale: iniziativa sportiva con famiglie, operatori e volontari - Lotta allo stigma del disagio mentale: iniziativa sportiva con famiglie, operatori e volontari - Tornei di beach volley e di skymano. E poi ancora l'attività di addestramento cinofilo ed il corso di preparazione di pasta artigianale. Questo è molto altro sarà l'evento “La testa nel pallone” ... lecceprima

Generazione AnZia, Raffaele Morelli a Live In Milano: "Basta dirci che non andiamo bene" - Generazione AnZia, Raffaele Morelli a Live In Milano: "Basta dirci che non andiamo bene" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Generazione AnZia, Raffaele Morelli a Live In Milano: 'Basta dirci che non andiamo bene' ... tg24.sky