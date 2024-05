David Lynch | l’annuncio di un progetto misterioso incuriosisce i fan

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 28 maggio 2024)torna, nella più criptica delle sue forme, ad annunciare una suo nome. Con un video condiviso sul suo account Twitter sabato 25 maggio, Memorial Day statunitense, il regista di Missoula data l’uscita di un nuovo prodotto al 5 giugno 2024. In accordo con la personalità enigmatica del suo creatore, vige il massimo riserbo sull’identità dell’idea, che si può supporre riguardi un contenuto multimediale. “Signore e signori… qualcosa sta arrivando! Non vi resta che attendere il cinque di giugno, per vedere e sentire quello che ho per voi“: queste le parole del cineasta, dalle quali sono scaturite bollenti speculazioni online da parte dei fan e dei cinefili in generale. pic.twitter.com/7wH9m1ADi4 —(@) May 27, 2024manca dagli schermi da oltre sei anni, dopo Twin Peaks: The Return, l’attesissima e acclamata conclusione della serie sci-fi mistery che ha appassionato e intrigato gli spettatori negli anni ’90, finendo per porre ulteriori quesiti, piuttosto che rispondere alla fatidica domanda “Chi ha ucciso Laura Palmer?“.