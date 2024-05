Dario Cassini rompe il silenzio dopo L’Isola dei famosi | Forse il pubblico odia questo reality

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 28 maggio 2024)commenta l’eliminazione daldeicon un post velenoso: le parole dell’attoreilsu Instagraml’eliminazione daldei. L’attore è intervenuto in un post, che ha tutto il sapore di una frecciata. L’artista non ha mandato già l’eliminazione dalcondotto da Vladimir Luxuria, avvenutasolo una manciata di giorni. “Dice di me Aldo Grasso. “Premessa importante: il 4 non è per il comico, ingiustamente eliminato in questa undicesima puntata, ma è indirizzato al televoto cinico e baro che l’ha sbattuto fuori dall’Hondurasappena un paio di settimane di permanenza. Dall’inizio, ilcercava una voce dissonante, qualcuno che potesse criticare, con credibilità, il disagio dei naufraghi, magari svelandone gli altarini di ipocrisia.