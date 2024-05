Darderi-Griekspoor in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Lucianoaffronterà Tallonal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Vittorioso all’esordio contro Hijikata, l’azzurro spera di continuare il suo percorso al Bois de Boulogne e mettere in ghiaccio la qualificazione alle Olimpiadi. Il prossimo avversario disarà l’olandese, che ha debuttato con un successo in quattro set ai danni di McDonald. I due non si sono mai affrontati nel corso della loro carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 30 maggio cone campo ancora da definire. La copertura televisiva delsarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); livedei due canali disponibile inoltre mediante le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn.