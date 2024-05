Dante censurato – Da un’ispezione del MIM emersa estemporaneità dell’iniziativa della docente Il commento del ministro Valditara

(Di martedì 28 maggio 2024) Si è conclusa l’ispezione relativa alla vicendascuola di Treviso in cui unaha deciso di esentare due studenti musulmani dallo studioDivina Commedia diAlighieri., dall’ispezione condotta dal ministero, èl’non concordata Dunque, rende noto il ministero dell’Istruzione attraverso una nota stampa, che dall’ispezione èl’non concordata né con il Dirigente scolastico né con il Consiglio di classe e non coerente con la programmazione che la stessaha presentato relativamente alla sua materia. L’Ufficio scolastico provinciale avvierà un apposito procedimento, facendo opportune valutazioni su eventuali provvedimenti disciplinari.

