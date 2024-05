Dante censurato a scuola il Ministero | iniziativa della docente estemporanea USR avvierà procedimento

“Nell’enciclopedia universale, di tutti , c’è Dante Alighieri. Se una personalità è universale la si chiama con il nome, come Raffaello, Michelangelo. Lui è un autore universale”. L'articolo Sgarbi : “Dante è Universale. Quel professore non sa nulla. Andrebbe cacciato dalla scuola” sembra essere il ... orizzontescuola

Torino, 28 mag. - (Adnkronos) - “Sono da sempre una persona che lotta e lavora per l'integrazione, ma quando leggo nel Nord Est di una professoressa e di un preside che decidono di vietare Dante nelle scuole perché turba la sensibilità di allievi non cristiani dico qui stiamo impazzendo. In Italia ... liberoquotidiano

Torino, 28 mag. – (Adnkronos) – ?Sono da sempre una persona che lotta e lavora per l?integrazione, ma quando leggo nel Nord Est di una professoressa e di un preside che decidono di vietare Dante nelle scuole perché turba la sensibilità di allievi non cristiani dico qui stiamo impazzendo. In ... calcioweb.eu

VIDEO | L'affetto dell'ex studente e la pinza all'opera: iniziato l'abbattimento della scuola media Cesalpino - VIDEO | L'affetto dell'ex studente e la pinza all'opera: iniziato l'abbattimento della scuola media Cesalpino - Dopo circa 50 anni di onorata carriera la scuola media Cesalpino saluta Arezzo, è solo un arrivederci perché nel 2026 nello stesso posto, ci sarà la nuova struttura ... arezzonotizie

"Noi e Dante. L'emozione nella Divina Commedia" sarà proiettato al Liceo "Medi" - "Noi e dante. L'emozione nella Divina Commedia" sarà proiettato al Liceo "Medi" - Sabato 1 Giugno alle ore 11,15 presso l'Aula Magna del Liceo "Medi" di Senigallia, il Comitato dante Alighieri di Ancona e il Liceo Medi di Senigallia presenteranno “Noi e dante. L’emozione nella Divi ... viveresenigallia

Campagna Unicef “Acqua e igiene”: il cuore generoso dell’IC Don Milani Sala - Campagna Unicef “Acqua e igiene”: il cuore generoso dell’IC Don Milani Sala - CATANZARO - Grande interesse per l’iniziativa di solidarietà per l’Unicef svoltasi lunedì 27 maggio presso la scuola Secondaria di I grado dell’IC Don Milani Sala, una data importante in quanto 50° an ... infooggi