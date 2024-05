Danneggiato molo temporaneo a Gaza, Usa sospendono aiuti - danneggiato molo temporaneo a Gaza, Usa sospendono aiuti - WASHINGTON, 28 MAG - Gli Stati Uniti sono stati costretti a sospendere gli aiuti a Gaza dopo che il maltempo ha danneggiato il molo temporaneo. Lo riferiscono fonti americana, dell'Onu e israeliane a ... messaggeroveneto.gelocal

PIAZZA DELLA LOGGIA, MELONI: CONTINUEREMO A LOTTARE CONTRO TERRORISMO - PIAZZA DELLA LOGGIA, MELONI: CONTINUEREMO A LOTTARE CONTRO TERRORISMO - Roma, 28 mag - "A distanza di 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia il mio ricordo va alle vittime innocenti di quel tremendo attentato, ai loro familiari, ai feriti e a tutti coloro che ancora ... 9colonne

San Lorenzo in Campo: al via i lavori di ammodernamento dell'ufficio postale - San Lorenzo in Campo: al via i lavori di ammodernamento dell'ufficio postale - Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Lorenzo In Campo sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza dal 30 maggio. La sede ... viverefano