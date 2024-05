Danneggia due auto in sosta e fugge Rintracciata

(Di martedì 28 maggio 2024) Con la sua Smart, hato pesantemente non una ma addirittura dueparcheggiate in via Filzi. Poi ha pensato bene di darsela a gambe, premendo sull’acceleratore. Ma non aveva fatto i conti con un cittadino che si era segnato, sia pure maldestramente, la targa dell’in fuga, e soprattutto con la Polizia locale di Fano, che con le sue indagini ha fatto piena luce sulle responsabilità. Alla fine è statala 40enne fanese autrice della scorribanda alla guida di una Smart, intorno alle 19 di domenica. Un testimone, presente ad uno degli episodi dimento, aveva cercato di prendere al volo la targa della Smart ma evidentemente nella concitazione si era perso qualcosa, così la Polizia locale ha dovuto fare indagini più approfondite per arrivare a comporre il quadro.

