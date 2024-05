Dall’Umbria squadre di tecnici nella zona dei Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su anteprima24

La Regione Umbria risponde alla richiesta del dipartimento nazionale di Protezione civile ed è pronta a inviare propriabilitati in Campania per contribuire alle verifiche di agibilità negli edifici danneggiati a seguito dei ripetuti eventi sismici registrati nei giorni scorsidei. Da mercoledì 29 maggio, tredi verificatori della Regione Umbria saranno a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove gli effetti del bradisismo e dello sciame sismico si sono fatti maggiormente sentire e vanno verificati, con la compilazione delle schede Aedes, circa 500 fabbricati. Vi resteranno fino al completamento dei sopralluoghi, con il coordinamento del Centro operativo comunale della città campana.