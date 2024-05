Dall’Islanda | caso riaperto Gudmundsson dovrà comparire in giudizio per presunta violenza sessuale

(Di martedì 28 maggio 2024) La scorsa estate Albertera stato accusato dida una donna, salvo poi ilessere archiviato. La donna – che sostiene di aver conosciuto l’attaccante in un locale di Reykjavik – ha però presentato ricorso ed ilè stato, ergo il calciatore del Genoa verrà rinviato a. Sono queste le notizie che arrivano direttamente, conche il prossimo autunnoindavanti al tribunale di Reykjavik. Situazione molto delicata per il calciatore, che qualora dovesse essere giudicato colpevole rischierebbe una condanna da un anno fino ad un massimo di addirittura 16 anni, come previsto dal Codice penale del paese. SportFace. .

Uno degli obiettivi del Napoli in vista del Mercato estivo è Albert Gudmundsson del Genoa. Il talento islandese si è esposto sul futuro , annunciando l’unica ipotesi per chi lascerebbe il Grifone. La sessione estiva di calcio Mercato sarà molto rovente per il Napoli . Il nuovo Direttore Sportivo, ... spazionapoli

