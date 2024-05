Dalla Germania | Guirassy via da Stoccarda? Ecco dove potrebbe andare

Kane vince la Scarpa d'oro 2024. Battuto Guirassy, Lautaro in top 5 - Kane vince la Scarpa d'oro 2024. Battuto guirassy, Lautaro in top 5 - La scapra d`oro 2023-24 ha un padrone ufficiale: si tratta di Harry Kane che ha vinto l`edizione di questa stagione succedendo nell`albo d`oro a Erling Haaland. calciomercato

Scarpa d’Oro, Harry Kane vince alla prima stagione in Germania: ecco dov’è arrivato Lautaro Martinez - Scarpa d’Oro, Harry Kane vince alla prima stagione in germania: ecco dov’è arrivato Lautaro Martinez - Segue guirassy dello Stoccarda con 28 gol dunque 56 punti. Gradino più basso del podio per il duo Haaland-Mbappè con 27 gol mentre in top cinque c’è spazio per Lautaro Martinez dell’Inter a 24 reti ... calcionews24

Scarpa d’oro, tutto confermato: vince Kane davanti a Mbappè e Guirassy - Scarpa d’oro, tutto confermato: vince Kane davanti a Mbappè e guirassy - Harry Kane ha vinto la Scarpa d’Oro 2023-2024 dominando la classifica del gol fin dalla prima giornata e succedendo a Erling Haaland nell’albo d’oro Il norvegese del Manchester City è finito terzo ins ... momentidicalcio