Dalla fascia di Totti alla convocazione di De Rossi | 7 anni dopo Mattia Almaviva esordirà in prima squadra con la Roma

(Di martedì 28 maggio 2024) Ricordate quel bambino che avevo ricevuto (simbolicamente) lada capitano di Francesconel giorno del suo addioe al calcio giocato? Era il 28 maggio 2017: all’apparenza, un pomeriggio come tanti altri. Non per l’allora undicennedel vivaio giallorosso. Esattamente settequel passaggio di consegne,è stato convocato inda Daniele De, per l’amichevole di venerdì 31 maggio contro il Milan, in Australia. Ora è capitano dell’Under 18 Un cerchio che si chiude, per una favola che ha visto protagonista il bambino più invidiato da tutta la città. Un’istantanea che ora è già storia: oggi,è il capitano dell’Under 18 dellae ha da poco compiuto 18. Lo scorso 7 marzo,aveva firmato il primo contratto da professionista con i giallo: “L’ho sognato sin da piccolo, ho lottato per ottenere questo punto di partenza ed ora posso dire felicemente che l’ho raggiunto.