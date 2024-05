Dal Giappone a Mare Aperto Cosa lega Mediterraneo Atlantico e Indo Pacifico secondo Patalano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 28 maggio 2024) Come Paese pronto a svolgere un ruolo crescente nel mantenimento della sicurezza internazionale, quale è, come dovrebbe ilallocare le sue risorse per soddisfare le esigenze della deterrenza regionale contemporanea e della più ampia stabilità globale? Se lo chiede Alessio, professore del King’s College di Londra, dove dirige il Programmaal Centre for Grand Strategy.firma un’analisi sull’Asia Nikkei che sta circolando molto tra gli attacché militari e i diplomatici delle ambasciate, sia-pacifiche che mediterranee. Per il docente, un ruolo che Tokyo può avere riguarda anche la stabilità del Mar Rosso, ossia di quelle rotte-mediterranee lungo cui scorre la gran parte del flusso dei commerci tra Europa e Asia e che recentemente sono state destabilizzate dagli Houthi — la milizia separatista che sostiene di voler colpire le navi colte a Israele per rappresaglia e sostegno ai palestinesi, ma agisce pensando a mostrare i muscoli sul tavolo negoziale per il futuro dello Yemen.