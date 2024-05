Dal ct azzurro a Orsolini sfilano i protagonisti | L’Italia ci terrà svegli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) "Jesi la conosco bene, perché quando allenavo l’Ancona mi rincorrevano e allora mi mettevo in superstrada e mi rifugiavo a Jesi". Così un ironico commissario tecnico della nazionale azzurra, Luciano Spalletti, ieri pomeriggio in un gremito teatro Pergolesi per il premio Cesarini. "E poi del resto a chiamarmi è stato lo jesino Ermanno Pieroni", ha aggiunto il ct. "Per me sarebbe un piacere parlare di convocazioni", ha replicato alle sollecitazioni in vista dei campionati europei. Poi facendosi serio: "Sono nel punto più alto della mia storia – ha detto –. Quella delè la maglia più bella.ci, si gioca presto". Poi l’ammissione: "È vero quello che ha detto il mister Arrigo Sacchi (accanto a lui sul palco, ndr) non siamo ancora riusciti a creare uno stile di squadra".