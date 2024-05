Daily Crown | ‘guarisci Kate’ Buckingham Palace inondato da messaggi d’auguri

(Di martedì 28 maggio 2024) Londra, 28 mag. (Adnkronos) –è stato letteralmenteda “decine di migliaia” di cartoline e lettere condi pronta guarigione per Katherine Middleton, dopo ilo video nel quale la principessa del Galles rendeva noto di essere sottoposta a un ciclo di chemioterapia preventiva per il cancro. Il personale del palazzo reale che si occupa della corrispondenza è rimasto impressionato dall’amore e dall’affetto mostrato a Kate, che si è ritirata dalla vita pubblica per concentrarsi sulle cure e sulla guarigione, oltre che per proteggere la propria famiglia e i suoi piccoli figli in un momento difficile.Normalmente, in una settimana il palazzo riceve fino a 1.000 lettere da parte dei sudditi britannici, con varie domande odi auguri per i singoli reali.

