Dai killer prezzolati dell’aborto al calcio nel sedere ai corrotti | tutte le frasi forti di Bergoglio ormai ex idolo della sinistra

(Di martedì 28 maggio 2024) Nelle chiacchiere curiali e nelle barzellette da preti che circolano in Vaticano tra i grandi misteriChiesa cattolica viene inserito ai primissimi posti la domanda “Che cosa pensa un gesuita?”. Una frase che è tornata alla mente in queste ore, quando è uscita l’indiscrezione sulla “troppa frociaggine” che c’è in ambiente ecclesiastico pronunciata da Papa Francesco. Frase, si badi bene, fatta circolare evidentemente per danneggiare l’immagine dell’87enne pontefice argentino, che non è nuovo a uscite estemporanee e sopra le righe. Insomma, che cosa pensa davvero il gesuita Papa Francesco? Lo stesso del “Chi sono io per giudicare un gay”. Che il papa argentino non fosse esattamente così come lo ha dipinto una certa narrazione interessata, è cosa risaputa fin dalla sua elezione.