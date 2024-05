Da vicino nessuno è normale | Elettra Lamborghini nella candid camera da Ikea fa richieste assurde VIDEO

(Di martedì 28 maggio 2024) In occasione del suo nuovo programma televisivo, Da, Alessandro Cattelan ha arruolato, autodefinitasi agorafobica e germofobica, per una sorta diall’di S. Giuliano Milanese; guidata da remoto attraverso un auricolare la ballerina e cantante ha messo alla prova la pazienza dei clienti del noto negozio conbizzarre e domande al limite dell’assurdo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan) Come quando, sdraiatasi su un letto in esposizione,esclama: “Prima di comprarle, le cose bisogna provarle“, per poi invitare alcuni avventori a testare insieme a lei la resistenza e l’insonorizzazione del letto stesso, per evitare i problemi legati al russamento.

