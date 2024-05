Da Tory a Labour Cosa non cambierà nella politica estera di Londra

(Di martedì 28 maggio 2024) David Lammy compirà i suoi 52 anni il 19 luglio prossimo e probabilmente lo farà da nuovo segretario agli Esteri del Regno Unito. Per allora, John Healey, che ha compiuto 64 anni lo scorso 13 febbraio, dovrebbe essersi insediato come nuovo segretario alla Difesa. Nei giorni stati sono stati loro due ad assicurare che, dopo le elezioni del 4 luglio, l’impegno di un nuovo governo laburista averso l’Ucraina sarebbe “ferreo”. L’ipotesi di un cambio di governo appare sempre più concentrata, considerati i sondaggi che vedono il partito guidato da Keir Starmer in grande vantaggio. Appena quattro giorni dopo il voto, il nuovo primo ministro sarà impegnato nel suo primo viaggio all’estero, per partecipare al summit di Washington che celebrerà i 75 anni della Nato.

