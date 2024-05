Da oggi in tutta la Puglia è attivo il numero unico europeo di emergenza 112 Con l' attivazione nei distretti telefonici di Andria Cerignola e Manfredonia

Zone di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna in difficoltà per esondazioni ed alluvioni. In Emilia-Romagna dove, proprio un anno fa, l’alluvione sconvolse la regione. Italia spaccata in due dal punto di vista meteo perché al sud ci sono sole e temperature elevate. Come in Puglia o meglio in parte ... noinotizie

G7 in Puglia, a Brindisi bar e ristoranti chiusi fino al termine della cena dei leader al Castello Svevo - G7 in puglia, a Brindisi bar e ristoranti chiusi fino al termine della cena dei leader al Castello Svevo - Bar, ristoranti, pizzerie e perfino chioschi: tutti chiusi dalla mezzanotte del 13 giugno fino all’una di notte del giorno successivo. Naturalmente, per motivi di sicurezza in occasione ... quotidianodipuglia

Puglia, sanità: più di tremila assunzioni fino al 2025, le prime 1400 circa tra un mese Giunta regionale - puglia, sanità: più di tremila assunzioni fino al 2025, le prime 1400 circa tra un mese Giunta regionale - La Giunta ha approvato i piani assunzionali 2024 e 2025 per le 10 aziende e enti del Servizio sanitario regionale. Tale importante opportunità è stata consentita dal sostanziale pareggio di bilancio ... noinotizie

Regione Puglia dà il via libera a 2.300 assunzioni in sanità - Regione puglia dà il via libera a 2.300 assunzioni in sanità - Per il 2024 a disposizione ci sono circa 71 milioni di euro, si procederà così ad assunzioni scaglionate: circa 1.400 dal primo luglio 2024, circa altre 950 dal primo gennaio 2025, soddisfacendo tutte ... ansa