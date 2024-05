Da castrazione chimica a registro imam stop a emendamenti

(Di martedì 28 maggio 2024) Nulla da fare per glidella Lega al ddl sicurezza sulla, sui riti islamici celebrati solo in italiano o sull'albo degli. Le proposte di modifica non hanno infatti passato il vaglio di ammissibilità della commissioni Giustizia e Affari Costituzionali della Camera. Verrà discusso, invece, quello 'anti-no Ponte' che aumenta le sanzioni per i reati di violenza o minaccia "commessi al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica". I presidenti nel loro speech hanno puntualizzato di non poter ammetteresu argomenti "affatto estranei" al testo. .

"Non importa che tu sia italiano o straniero, se stupri una ragazza - in questo caso addirittura in tre! - hai un problema e devi essere curato. Per violentatori e pedofili il carcere non può bastare: serve la castrazione chimica . Punto". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega ... quotidiano

