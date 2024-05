Da Agliana alla Maglia Rosa La Diddi e gli esordi di Pogacar

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Era il primo settembre 2013 quando Tadejlo straordinario trionfatore del Giro d’Italia appena concluso, disputò in Toscana la sua prima gara come allievo. Non aveva ancora 15 anni essendo nato nel settembre del 1998. La corsaquale prese parte in una rappresentativa giovanile slovena era una classica d’eccellenza della categoria allievi, la Coppa Dinoche celebrava in quella stagione la 66^ edizione.tornògara pistoiese dianche l’anno dopo quando furono proprio gli sloveni i dominatori della corsa con il successo di Mitja Zupancic e il secondo posto di Jerman Ziga. Taddej concluse nel gruppo e tornò a gareggiare in Toscana anche nel 2016 da juniores nella gara con arrivo in salita a Groppo di Tresana (giunse terzo) e quando trionfò nel Giro della Lunigiana a tappe.