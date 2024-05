Cultura e teatro per l’infanzia da esportazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Bergamo Brescia 2023 sbarca a Cuba grazie alla rete diperfamily friendly. Domani alle 15 all’Avana, in collaborazione con l’Ambasciata italiana a Cuba e il Maeci, l’Assessorato alladi Bergamo e Assitej Italia, una delegazione di professionisti che si occupano diper le nuove generazioni, presenterà il progetto family friendly di Bergamo Brescia Capitale italiana della2023, una delle eredità del “Crescere Insieme”, messa a punto nei due anni di collaborazione fra le due città. Per la prima volta una Capitale Italiana dellasi è dotata di un programma family friendly creando una rete di oltre 60 soggetti che hanno contribuito, stimolate dagli Assessorati alladelle due città, alla realizzazione del dispositivo “Pass pass!” e del cartellone diffuso “Che Spettacolo il 2023!”.

