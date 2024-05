Crscitiello | Conte voleva il Milan! Ha scelto Napoli perchè non aveva offerte De Laurentiis è tirchio – VIDEO

(Di martedì 28 maggio 2024) Michele Criscitiello, critica l’eventuale arrivo di Antonioal, accusando Dedi esseree mettendo in guardia l’allenatore. Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, si è scagliato contro l’ipotesi di un arrivo di Antoniosulla panchina del, criticando aspramente la possibile operazione. Secondo Criscitiello,avrebbe preferito il, ma non avendo ricevuto chiamate dal club rossonero, avrebbe iniziato a parlare con il. Criscitiello ha accusato Dedi essere “sportivamente” e di non essere disposto a pagare gli 8 milioni di euro l’anno di stipendio richiesti da. Inoltre, ha messo in dubbio la volontà del patron azzurro di acntare le richieste dell’allenatore sul mercato.

