Crotone artisti per dieci giorni nel popolare quartiere 300 alloggi e per le strade della Città

(Di martedì 28 maggio 2024) Ha preso il via, nel300il progetto KRIU – KRotone Identità Urbane promosso dal Comune diin collaborazione con Gulìa Urbana Un progetto di arte urbana che, da oggi e fino al 6 giugno, coinvolge street-artist internazionali tra ledi. Questa mattina erano già all’opera due dei quattrointernazionali che sono protagonisti del progetto che si propone di rigenerare il tessuto vivo del territorio calabrese attraverso l’arte pubblica. Kitsune e Piet Rodriguez,provenienti dal Belgio, hanno già incominciato le opere che saranno realizzate su due facciate di edifici in via Mastracchi. Da giovedì saranno raggiunti dall’irlandese Aches e dallo spagnolo Kraser che opereranno nelGesù.

